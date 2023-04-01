警方遂在社區周邊四處查訪，最後在路上遇到著急尋找外婆的孫子。（簡銘柱翻攝）

新北市汐止分局橫科派出所員警日前（3月14日）於晚間22時許，接獲一名計程車司機報案，表示車上乘客無法明確告知住家地址，故請求警方協助。

經警方了解，計程車司機於深坑區埔新街附近載到1名老婦人，表示要去南港市場，但抵達後卻發現老婦人無法清楚說明實際要去的地點，也不知道自己住家地址，因此司機急忙載到橫科派出所請求警方幫忙。

警方調查，因老婦人身上未戴任何證件，警方透過智慧人臉辨識系統進行比對，終於查證出其為黃姓老婦人（83歲)，家住深坑區埔新街一帶，警方立即護送老婦人回到深坑區，惟當其抵達時，卻發現資料登記的地址為老婦人以前的住處，現已由新租客承租，於是警方遂在社區周邊四處查訪，最後在路上遇到著急尋找外婆的孫子，順利將老婦人平安送返到家屬身邊。

橫科派出所所長管昱傑呼籲，若家中有年邁長者要出門時，應有親友在旁陪同，盡量避免單獨外出；民眾也可製作寫有身分及緊急聯絡資訊的掛牌或手環讓長者配掛，一旦不小心走失時，即可第一時間聯繫到家屬，避免憾事發生。