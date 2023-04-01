日本最近傳出一起大學生殺害雙親的人倫悲劇。佐賀縣鳥栖市一名少女返家驚見父母親倒臥血泊之中，報警送醫仍未能挽回雙親性命。警方後來在山口縣找到這對夫妻的兒子，這個19歲的大學生承認殺害雙親，原因出在雙親只看重學業成績，令他心生不滿而行兇。

日本網媒《今日日本》（Japan Today）日前引述日本共同社報導，佐賀縣警方逮捕一名19歲男子，此人涉嫌殺害自己的父母親。案發地點在縣內的鳥栖市一處民宅，兇嫌的雙親與妹妹居住於此，兇嫌則是在福岡市就讀大學。

佐賀縣警說明，案發日期是本月9日，死者分別是50多歲男子與40多歲女子，兩人是兇嫌的父母，兇嫌的妹妹當天下午約5時30分返家，進門發現父母倒臥在1樓客廳，隨即報警。

警方表示，被害人頸部均有多處刀傷，經送醫之後仍回天乏術，院方宣告兩人不治死亡。

孩子行為脫序，家長應留意原因是否出在課業壓力。（圖／Shutterstock）

兩名被害人的19歲兒子在距離鳥栖市不遠的福岡縣福岡市某所大學就讀，案發前返回老家過夜，妹妹發現雙親慘狀時他已不在家，警方立即針對此人展開緊急搜尋。

透過手機訊號追蹤，當晚10時許，警方在福岡縣以北的山口縣長門市一處便利商店停車場找到這名男子，當時他坐在一輛汽車裡。警方在車內起出好幾把疑為凶器的刀子，嫌犯承認自己殺害雙親。

綜合日本放送協會（NHK）、福岡放送（FBS）週五（31日）報導，兇嫌是家中長男，就讀於福岡市九州大學，他在偵訊時供稱，父親看重學業成績，雙親對他的功課表現與生活方式多所批評，他無法原諒只重視成績的父親，因此種下殺機。

兇嫌已於當天由佐賀地方檢察廳移送至佐賀家庭法院，法院讓他在少年觀護所為期2週，日後會根據兇嫌家庭環境與心理狀態再判斷如何處分。消息人士說，檢方希望兇嫌比照成人一樣接受審判。