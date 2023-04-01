情侶間魚水交歡時，總希望能被特別對待，不過一名女網友抱怨，和男友自從有性行為以來，從沒被口部服務胸部，在她的逼問下，男友才終於坦承是因為「剛剛手摸過」，深怕細菌會因此進入口中。對此，竟意外釣出其他有類似經驗的網友，直說：「我也會這樣」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自從和男友發生親密行為後，至今有半年的時間對方都沒有主動用嘴巴幫她服務胸部，無論原PO如何明示、暗示，男友總是逃避，甚至直接轉頭狠心拒絕，原PO一度懷疑是因為流汗有異味，沒想到洗完澡後男友仍是相同的反應。

某天，原PO終於忍不住，直問：「欸你為什麼都不吃啊？」這時男友才吱吱唔唔地說，「因為…剛剛…手摸過」，表示因為先前手才碰過棉被、手機，擔心會讓原PO的身體沾染到細菌，最後又把細菌吃下肚，原PO一聽頓時晴天霹靂，還為此特地發文請益，「該死的細菌，請問我該怎麼做？」

貼文曝光後，讓眾網友看傻眼，紛紛留言，「害我想到：大嫂的O有毒」、「所以把細菌擦在妳胸部上是合理的？」、「我也會這樣，潔癖型男友」、「什麼奇葩發言啊，超級無敵奇怪的欸」、「潔癖大於性慾的男人」、「男友是不是處女座？我男友頂多用嘴唇碰，想說他到底是覺得多髒」。