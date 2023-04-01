正所謂酒後亂性。一名男網友表示自己喝醉回家後，看到女友在床上睡覺，當下精蟲衝腦，就直接撲上去辦事，完事後看到對方的正臉，當場崩潰，因為對方竟是自己親姊。

男網友上月31日在「匿名公社」PO文說自己跟朋友外出喝酒，半夜才醉醺醺回到家，剛打開房間門，看到女友半裸躺在床上，當下就立刻飛撲上去跟對方翻雲覆雨。

原PO說，完事後打開電燈，才發現對方竟是老姊，氣得問對方幹嘛跑來睡自己的床，姊姊說自己也喝醉，以為撲上來的是男友，就跟著配合，嚇得原PO問「我現在該怎麼辦？我超怕她懷孕的」。

網友紛紛留言：「亂倫耶，貴家庭真亂」、「錯了就錯了，快去驗啊」、「那乾脆錯到底算了」、「你們是喝酒嗎？我看是嗑藥吧」。但更多人認為根本是幻想文：「這篇發早了，愚人節還差1天耶」、「哪部？把番號交出來」、「左手姊姊，右手女友吧」、「這故事也編得太不用心」、「果然夢裡什麼都有」、「嚴重幻想症狀，先去看醫生吧」、「你姊真可憐，被你拿來編故事」、「醒了沒？你沒有女友」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！