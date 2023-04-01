胡釋安（左）在胡瓜主持的《最強綜藝秀》擔任固定班底，父子同台製造許多看點。（羅永銘攝）

「綜藝天王」胡瓜在演藝圈深耕40年，總在節目中親力親為，不怕受傷，談到這麼拼的動力，他毫不猶豫的表示，動力來源就是觀眾。他透露曾有朋友著急的問他，有沒有管道可購買他的節目帶子，「他說他媽媽90幾歲，因為失智都不認得家裡人，現在只認得我，也會每天看我節目。我才知道原來很多失智的老人都只記得我，真的很謝謝他們的支持」。

胡瓜深受台灣觀眾喜愛，小至3歲、大至100多歲的老年人都愛他，他驕傲的說：「每次錄影都會有90歲、100歲的觀眾，還有90幾歲的騎腳踏車來看我們錄影，之前還有位106歲的一起玩遊戲，雖然不是真的玩，但這種四代同堂、五代同堂的和樂氣氛，我看別的節目都找不到」。他笑說，有時也會遇到年輕人替長輩告白，「他說『我爸媽很喜歡你』，我就開玩笑說『你不能說你也喜歡我嗎？』」意外成為親子間的共同偶像。

胡瓜說，要傳染歡樂，最重要的就是要有活力，「因為你的表現觀眾都感受得到，我常常講你要很愛這份工作才做，我是真的很愛，我愛秀、愛表演、喜歡欺負小朋友、鬧阿嬤，這就是一份玩樂。你沒活力，感染不了觀眾，他們都會感受到，你身上所有的呈現是都會影響觀眾對你的看法」。

談起這幾年的演藝圈變化，胡瓜坦言台灣最大的問題是沒有明星，「像韓國本來就有做明星的培養，但我們這幾年主導群眾的是大嫂團、岳父岳母等素人，現在就是啦啦隊當道」。他再舉例韓國《RunningMan》、大陸遊戲節目之所以會受歡迎，是因為他們敢請大咖，「台灣在經費這部分很難拿捏。我們不能拼經費就跟人家拼情感，把我們深耕地方變成另一種文化，介紹各行各業、深入地方很重要。」

張菲日前有意復出演藝圈，身為徒弟的胡瓜表示很期待，「他真的是我們演藝圈最優秀的前輩，能說能唱能文能武，我們都很期待他回來電視圈，就怕他已經習慣閒雲野鶴的生活」。而胡瓜幾年前也萌生退休的念頭，他現在沒多想，就是把一切交給時間決定，「我發現退休後，腦袋可能會轉不動，我現在很快樂是因為每天都跟年輕人、女兒、兒子在一起，有新舊文化的撞擊」，他說有時候會被年經一輩的藝人笑不了解新事物，他就會趕快去學，不讓自己在原地踏步。