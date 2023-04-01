胡釋安（左）現在與爸爸胡瓜感情深厚。（羅永銘攝）

胡釋安多才多藝，演戲、主持都在行。（羅永銘攝）

愛子心切的胡瓜（後），將胡釋安帶在身邊主持。（羅永銘攝）

胡瓜在演藝圈40年，女兒小禎（胡盈禎）、兒子胡釋安這幾年也都陸續進入演藝圈發展，胡釋安2月開始在民視《最強綜藝秀》成為固定班底，與胡瓜同台主持。近日，父子倆首度一起受訪，回憶起胡釋安在國外唸書的那7年，胡瓜坦言有感覺到父子疏離，「因為他很小的時候就父母離異，我相信他國中到大學那段期間，一定對爸爸有些不諒解」。

胡瓜說當時因為工作太忙，胡釋安都是由媽媽照顧，即使到國外唸書，自己也抽不出時間探望，他更認為當年胡釋安想出國唸書是跟父母離異有關，「某種程度我覺得是這樣，他覺得這個家不完整了」。胡釋安則說，他已經想不起當時想要出國的主因，但有部分是因為姊姊說國外很好玩，所以他也想出國看看。

胡瓜認為，父子感情變得緊密，是從胡釋安畢業回到台灣才開始改變，「我叫他去當兵，開始督促他這個那個，他才感覺到爸爸是關心他的，他現在也接觸這行業，開始懂原來演藝圈工作這麼忙」。

胡釋安說，的確是進到演藝圈後才體會到很多事都沒想像中容易，至於是否曾不諒解爸爸，他則沒有正面回應，僅表示出國念書那幾年知道爸爸辛苦工作都是為了他跟姊姊，「我看到我的環境都比別人好的時候，就知道我是因為爸爸才能在這邊念書」。

胡釋安在出道初期曾表示將爸爸視為偶像，胡瓜聞言害羞的說：「哪有小孩說自己爸爸是偶像啦」，胡釋安也緊張解釋「偶像的定義是說，我了解他的偉大，我自己有別的偶像啦」。胡瓜想起胡釋安小時候很喜歡少女時代，他也曾帶胡釋安到韓國追星看演唱會，他開玩笑說：「他可能從那時候才對我印象改觀。而且他平常很悶，只有看演唱會時會從頭唱到尾，所有歌曲應援都會，我當時真的嚇壞了」。

胡釋安現在分別與胡瓜、小禎主持不同綜藝節目，哪邊壓力大？他坦言跟姊姊一起壓力比較大，「這邊有爸爸，他經驗老道可以hold住全場，也比較有安全感」。有傳授胡釋安主持技巧？胡瓜無奈的說，「他不想主持啊，他一直想演戲，我跟他說爸爸姊姊都在主持，就建議他來，但他一直說他真的沒有口才，因為他太很安靜」。但實際上，胡釋安已經漸漸成長，曾在媒體探班時吐槽爸爸，對於當時的幽默感，他害羞的說「是意外啦」。

胡瓜說，對於2個小孩的發展，他都抱持樂觀其成的心態，「其實也不用太擔心，他如果想演戲就好好去演戲，因為很多演員到30歲才成熟，這種藝術的東西很難說，像小禎也是到30幾歲才開竅。最重要的是，如果你真的愛這份工作，就要認定這工作，要每次工作都要很開心」。