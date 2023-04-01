前總統馬英九上月27日抵達上海，展開為期12天的祭祖與交流之行，而馬英九也引用孫中山遺言「和平、奮鬥、救中國」提出「和平、奮鬥、振興中華」目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。對此，前立委郭正亮31日就表示，「蔡英文的邏輯就是『備戰才能避戰』，但這個邏輯是錯的，馬英九的邏輯才是對的」，引發討論。

郭正亮31日在網路節目《深喉嚨online》中表示，「和平不是談一談就結束的，和平是要有安全擔保」，郭正亮指出，「蔡英文的邏輯就是『備戰才能避戰』，但這個邏輯是錯的，因為你大小差異太懸殊，備戰是沒有用的，如果大小差不多，備戰可以避戰我同意，看看烏克蘭備戰8年還不是被打」。

郭正亮強調，「馬英九的邏輯才是對的，備戰之外要謀和，要提出中國大陸認為不打台灣可以保障他的利益」，郭正亮更接著說，馬英九的策略就是希望從「歷史認同」加上「民族身份認同」，可以共利共榮，馬英九的邏輯就是這樣。郭正亮最後也說，「『備戰才能避戰』的邏輯是走不通的，因為台灣太小了，這個邏輯要成立除非台灣變成美國的屬地，但美國也不願意」。