總統蔡英文出訪中美洲，並過境美國，但蔡英文過境簡報，卻突然取消，前國務卿蓬佩奧則未出席「哈德遜研究所」頒獎典禮。對此，退役中將帥化民1日就表示，「蔡英文現在面對的困境，打破了美台固若磐石的神話」。

帥化民1日在中天節目《前進戰略高地》節目中表示，蔡英文到了美國紐約，最扯的是，連在地的紐約市長也不見一下，而且紐約機場是國際機場，機場標配就有地毯，給工作人員加班費，就可以鋪上了；我們的外交人員一定會協調，那為什麼沒有一般的紅地毯？帥化民認為，「一定是有行政命令說不准高規格，直接定調『過境』」。

帥化民接著表示，紐約辦事處負責接待，是很平常的工作，為什麼會如此，因為政府有力干預，對蔡英文低調處理，所以蔡英文是白跑這一趟。另外，中美洲瓜地馬拉與貝里斯這兩個友邦國，也許會因為蔡英文來訪，而去承諾什麼。

帥化民認為，蔡英文現在面對的困境，就是打破美台固若磐石的神話，美國連地主之誼都不做，感覺很不夠意思，有點虧待蔡英文。