到底是哪來的噪音？一名汐止網友崩潰求救，表示今（1）日晚間8點多時，突然傳來不間斷的低頻噪音，讓屋內頻頻震動，他的身體和精神都覺得相當不舒服，時間將近2小時之久，貼文曝光後，引來許多汐止人討論，發現噪音居然傳遍汐止多地，讓大家不勝其擾，直呼「太恐怖了」，不過究竟噪音源頭為何，目前仍無法下定論。

原PO在臉書社團《汐止集團》發文表示，自己住在福德路一帶，大約晚間8點多，就一直覺得傳來重低音的頻率，就連他住在8樓都感覺到房子的震動，直說「身體很不舒服」，但苦於找不到低頻噪音的來源，只好上網發文求助，「不曉得有沒有附近的住戶也有感覺」。

一名汐止網友發文求助，引發熱烈討論。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）

許多汐止居民回應，「建成路這邊，轟炸了快兩個小時了…老天爺，快結束吧」、「福德+1，有氣密窗還隱約聽的到才厲害了」、「汐萬路二段都有人聽到了欸」、「樟樹二路吵死了，低音頻頭超痛的」、「斷斷續續不間斷：砰砰砰砰砰砰砰砰砰」、「仁愛路涵洞也聽到，九點多了還一直吵」、「建成路這邊也有，吵到頭好痛…沒辦法制止嗎？」、「比扯鈴還扯，太恐怖了」。

對此，有人猜測為該噪音應該是電音，懷疑和大佳河濱公園舉辦的電音派對有關，而兩地相距至少有15公里以上，讓網友傻眼：「大佳河濱公園在大直那耶…傳到汐止來會不會有點誇張」、「昨天也有聽到」、「誇張，汐萬路二段也聽到是不是有這麼大聲啦！我根本懷疑是我家樓下在開趴」，還有人指出，晚上10點一到噪音馬上消失，大嘆「終於停了，瞬間安靜」。

低頻噪音讓許多汐止居民覺得崩潰，直說「還以為鄰居在聽電音」。（圖／翻攝自臉書《汐止集團》）