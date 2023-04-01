香港信報報導，去年7月，李斌曾透露公司正在推進手機業務。他於去年12月在NIO Day活動上再次表示，「蔚來手機已在造了」，計劃每年開發一款新手機，像蘋果一樣。
此前有報導指出，蔚來手機研發團隊的人員規模超過300人，吸收了大量原本來自OPPO、華為、美圖和小米等手機研發大廠的工作人員。市場消息顯示，蔚來手機完全是對標蘋果進行設計的，首款手機售價逾人民幣（下同）5,000元，甚至可能在7,000元以上。
大陸「造車新勢力」之一的蔚來進軍手機領域有大進展，蔚來汽車創辦人兼董事長李斌在中國電動汽車百人會論壇上最新透露，蔚來手機將於今年第三季發布，並實現交付，強調蔚來手機將是與汽車互聯體驗最好的手機之一 。
香港信報報導，去年7月，李斌曾透露公司正在推進手機業務。他於去年12月在NIO Day活動上再次表示，「蔚來手機已在造了」，計劃每年開發一款新手機，像蘋果一樣。
此前有報導指出，蔚來手機研發團隊的人員規模超過300人，吸收了大量原本來自OPPO、華為、美圖和小米等手機研發大廠的工作人員。市場消息顯示，蔚來手機完全是對標蘋果進行設計的，首款手機售價逾人民幣（下同）5,000元，甚至可能在7,000元以上。
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