香港信報報導，去年7月，李斌曾透露公司正在推進手機業務。他於去年12月在NIO Day活動上再次表示，「蔚來手機已在造了」，計劃每年開發一款新手機，像蘋果一樣。

此前有報導指出，蔚來手機研發團隊的人員規模超過300人，吸收了大量原本來自OPPO、華為、美圖和小米等手機研發大廠的工作人員。市場消息顯示，蔚來手機完全是對標蘋果進行設計的，首款手機售價逾人民幣（下同）5,000元，甚至可能在7,000元以上。