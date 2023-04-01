就算是夫妻，也不該隨意處置對方東西，去年就有妻子擅自將丈夫哥吉拉模型送給親戚事件，引爆話題，如今又有女網友，為幫手機充電，拔掉丈夫魚缸插座，導致魚死光，妻子發文抱怨丈夫太小心眼，反遭網友公幹。

女網友在「匿名公社」發文，表示把丈夫的魚缸延長線插座拔掉拿來充手機，但事後忘記插回去，導致裡面2條魚死亡，丈夫出差回家看到後勃然大怒，自己為了安慰對方，還特地匯款5000元賠償，沒想到丈夫不接受。

原PO不滿說，「什麼過背什麼巴卡雷龍都死了，我不過只是插座沒有插回去而已，有必要這樣嗎」、「匯了5000還被罵加一個0都買不起，我都已經示好了他是想怎樣，最好魚有那麼貴」，更抱怨丈夫整天玩魚不理她，「我難道比不上2條破魚？這種男人配不上老娘，再見」。

文章曝光後女網友不但沒有討到拍，反而一面倒被公幹，網友大罵：「可憐的男人娶到無知的女人」、「可憐，搞到一個男人只玩魚，不玩妳」、「妳家是沒有別的插座嗎」、「哥吉拉事件翻版」、「月經討罵文」、「妳配不上對方，快點離婚放過他吧」、「巴卡雷龍一隻要10萬，妳賠5000還真的加個零都買不起」、「妳怎麼不自己花5000去找一樣的魚，保證買不到」、「不懂尊重又沒腦，根本搞不清楚重點」、「離婚後別再結了，不要殘害其他男人」。