選美出身的香港女星鍾嘉欣，曾是2003年度溫哥華華裔小姐競選冠軍以及2004年度國際華裔小姐競冠軍，之後憑著出眾外貌和自身努力在演藝圈嶄露頭角，2015年與醫生老公結婚後，陸續生下3名子女後宣布封肚。鍾嘉欣產後5個月體態神速恢復，最近重返舞台被讚美回巔峰顏值。

鍾嘉欣婚後每隔幾年就宣布懷孕生子消息，產後又都火速瘦下來，生完小女兒確定要封肚；而鍾嘉欣除了在社群分享育兒生活外，近日上傳她登台表演的裝扮，有閃亮短裙露出美腿，還有一身時尚幹練白色西裝，整個人完全看不出已經是3寶媽。

鍾嘉欣生完3胎封肚後，近期重返舞台，被粉絲大讚根本美回巔峰顏值。（圖／摘自Linda Chung鍾嘉欣IG）

對於能夠重新回到舞台表演，鍾嘉欣很感謝這一切，直言「能回來工作真好」，另外粉絲也都紛紛表示很欣賞她熱愛舞台的樣子，「希望可以看到20周年演唱會」、「唱歌和演戲都好，拜託多上電視吧」、「最美的辣媽，都不會老」、「唱現場還是跟以前一樣棒，人美聲甜」。

鍾嘉欣2015年升格醫生娘後，在去（2022）年10月生完第三胎小女兒後，決定封肚，從她的IG能看見她一家五口幸福美滿的生活。其實鍾嘉欣婚後一度定居加拿大，近年才回到香港重返螢光幕，她更計劃明（2024）年出道20周年想要舉辦個人演唱會，最近都在秘密練歌。