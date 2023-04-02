中國大陸解放軍最近舉行陸空聯合演習，模擬地面部隊如何對抗F-35匿蹤戰機，而擔任F-35假想敵的就是大陸自製的5代機殲-20。前空軍副司令張延廷1日就分享了，「殲-20模擬F-35可作三個驗證」，引發討論。

張延廷1日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，殲-20模擬F-35可作三個驗證，首先就是「反戰驗證」，張延廷指出，「由於都是匿蹤戰機，拿殲-20來模擬F-35，雷達是否看得到，還有多少距離可以發現F-35」

再來就是「戰術、戰法的驗證」，張延廷表示，「殲-20跟美國F-35的驗證，還沒打仗之前，勝算是多少」；最後則是「性能提升驗證」，張延廷強調，「在經過性能提升驗證之後，就知道有哪些缺點，性能提升後，就可以減少被發現的機會」。

退役中將帥化民則說，殲-20有隱形能力，可以拿來當作假想敵。如果能夠發現隱形戰機，防空飛彈才能夠予以攔截。