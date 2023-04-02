全世界開始遠離美元霸權，本報先前報導過全球5項去美元計畫多國開始挑戰美元貿易結算地位以及金磚國將發行新貨幣。今天稍早（六），印度外交部（MEA）正式發布聲明，印度和馬來西亞，即日起可以使用印度盧比（Rupee）進行雙方貿易結算，這個政策是繼印度央行——印度儲備銀行（Reserve Bank of India）去年7月決定改以印度盧比來結算國際貿易後的又一大步。

據《印度時報》（India Times）1日報導，印度外交部表示：「除了現有的其他貨幣結算方式外，印度和馬來西亞之間的貿易現在可以使用印度盧比進行結算。」

印度儲備銀行旨在促進貿易增長，支持全球貿易在印度盧比方面的利益。該行還表示：「位於吉隆坡的印度國際銀行（IIBM）透過印度方面所對應聯合銀行開設了一個特殊的盧比Vostro帳戶，實現了這一機制。」這個Vostro帳戶會採以盧比進行支付。

印度儲備銀行在去年7月的政策措施中，允許印度與同為新興市場的金磚國家（BRICS）之間的貿易進行盧比結算，以減少對於美元的依賴程度。這個政策也是印度在提高印度盧比國際化程度方面的一步。印度希望這項措施可以增加印度盧比在全球貿易中的使用率，並為印度的國際貿易和投資帶來更多便利。

文章來源：India, Malaysia can now trade in Indian rupee
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