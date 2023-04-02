全世界開始遠離美元霸權，本報先前報導過全球5項去美元計畫、多國開始挑戰美元貿易結算地位以及金磚國將發行新貨幣。今天稍早（六），印度外交部（MEA）正式發布聲明，印度和馬來西亞，即日起可以使用印度盧比（Rupee）進行雙方貿易結算，這個政策是繼印度央行——印度儲備銀行（Reserve Bank of India）去年7月決定改以印度盧比來結算國際貿易後的又一大步。

據《印度時報》（India Times）1日報導，印度外交部表示：「除了現有的其他貨幣結算方式外，印度和馬來西亞之間的貿易現在可以使用印度盧比進行結算。」

印度儲備銀行旨在促進貿易增長，支持全球貿易在印度盧比方面的利益。該行還表示：「位於吉隆坡的印度國際銀行（IIBM）透過印度方面所對應聯合銀行開設了一個特殊的盧比Vostro帳戶，實現了這一機制。」這個Vostro帳戶會採以盧比進行支付。

印度儲備銀行在去年7月的政策措施中，允許印度與同為新興市場的金磚國家（BRICS）之間的貿易進行盧比結算，以減少對於美元的依賴程度。這個政策也是印度在提高印度盧比國際化程度方面的一步。印度希望這項措施可以增加印度盧比在全球貿易中的使用率，並為印度的國際貿易和投資帶來更多便利。