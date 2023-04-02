新規上路！汽車在行人穿越道不禮讓行人，罰款從小型車2000元、大型車2800元，一律提高至3600元。入口網站「Yahoo奇摩」3月31日起針對「你認為提高罰款會對駕駛人達到警示效果嗎？」進行網路民調，截至4月1日晚上11點半，已有逾9600名網友投票，有高達81.4％的網友認為提高罰款會對駕駛人達到警示效果。

「Yahoo奇摩」3月31日起針對「你認為提高罰款會對駕駛人達到警示效果嗎？」進行網路民調，截至4月1日晚上11點半，已有逾9600名網友投票。56.3%網友認為一定會對駕駛人達到警示效果，25.1%認為可能會；8.5%認為不太會， 5.9% 認為完全不會；4.2%不知道／沒意見。

該民調也對「你認為目前的罰款金額3600元，還需要再調整嗎？」進行網路民調，有50.6%的網友認為不需要再調整，維持現狀；25.4% 的網友認為需要調整，再調高金額；15.4%的網友認為需要調整，降低金額；8.6%不知道／沒意見。

另外，該民調也針對「機車未禮讓行人，仍維持原罰款金額，你認為應該跟進汽車，修法調高罰款嗎？」進行調查，68.7%網友表示機車應該跟進汽車，修法調高罰款；21.5%的網友認為不該跟進；9.8%不知道／沒意見。