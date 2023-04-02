《下女的誘惑》中文預告

Netflix宣布將於4月25日下架韓國電影《下女的誘惑》，讓不少影迷趕緊重溫，而這部片勇奪英國電影電視藝術學院獎最佳外語片及三座青龍電影獎，其中一座影后獎由女主角金敏喜（김민희）獲得，她在片中寬衣解帶演出露點百合床戲，與名導李安《色戒》常被相提並論。金敏喜的感情生活也跟演藝路一樣轟動，愛上比自己大21歲的已婚名導洪常秀（홍상수），足足揹8年小三臭名，至今尚未扶正。

今年41歲的金敏喜臉蛋姣好又有170公分身材，出道以來曾跟高顏值的李政宰、李洙赫和趙寅成傳緋聞，被封「男神收割機」，後來她的擇偶條件180度大轉換，2015年戀上人夫導演洪尚秀，不顧相差21歲的年齡差，雙方展開腥風血雨的不倫戀，洪尚秀向30幾年的元配提出離婚，害岳母被氣到病逝，但金敏喜為了捍衛愛情，不在乎自己名譽掃地，還嗆正宮「誰讓你管不好自己的丈夫」，意外成為經典名言。

由於南韓民風較保守，金敏喜和洪尚秀的不倫戀並不被廣泛接納，指責聲浪排山倒海而來，所以這對戀人選擇出走韓國，最近還一起飛到歐洲參加影展，並在法國巴黎舉辦洪尚秀導演前作回顧展，與影迷相見歡。值得注意的是，活動開始到結束，金敏喜和洪尚秀都一起進退，態度十分大方，完全不避嫌。

金敏喜和洪尚秀在國外的影展愛的大方。（圖／達志）

由於洪尚秀的離婚官司還沒結束，金敏喜仍是小三，持續8年之久，雖然在韓國遭到大批網友抵制、謾罵，但不減他們堅定的愛，洪尚秀常常在IG秀出金敏喜的工作照，顯然十分欣賞女友的表現。