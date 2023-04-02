近年通膨民生物價飆漲，在實質薪資漲不動情況下，該怎麼存退休金？理財達人財經雪倫分享退休後每個月如何打造5萬的現金流，她建議勞退選擇自提6%，再尋找投資標的，可以參考4檔去年熱門ETF的年化報酬率做為參考。

財經雪倫在《投資嗨什麼》YouTube頻道中分享無痛無腦存退休金的三大方法，首先是自提6％勞退金，以現齡30歲的年輕人來看，假設初入社會年齡28歲，每年薪資以3%速度成長，且每個月再提撥6%，等於60歲退休時候帳戶存有500萬，換算下來每個月可領2.2萬元。

財經雪倫進一步表示，如果要打造每個月5萬元的現金流，要想辦法填補約3萬元的缺口，她建議可以透過投資的方式，以4檔去年熱門ETF的年化報酬率為例，分別是：元大高股息、國泰永續高股息、元大台灣50以及富邦台50，若換算截至今年1月底的年化報酬率，最高是006208高達12.08%，第2名00878有9.89%，第3名是0050為9.68%，第4名0056大概5.65%。

財經雪倫以受益人數最多，而且價格最親民的00878試算，假設每個月投資1萬元，含股息再投入，大約只要花18年就可以存到500萬元以上，且本金部分花費218萬左右，其他300萬都是投資的獲利；如果現在30歲、預計60歲退休，那麼30年後就可以有1700萬，其中投資成本363萬元，獲利達1350萬元。但她也提醒，過去績效並不代表未來報酬。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。