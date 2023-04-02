說到存錢這檔事，你是不是也經常感嘆：「雖然賺得不少，但是花得也不少，存錢好難……」這讓小編想到以前有個女同事，工作多年卻孑然一身，並不是她賺得不多（薪資還挺高的），而是因為她是一個標準的「購物狂」，沉迷於名牌服飾和包款，這樣的「愛好」，不僅讓她每個月零存款，欠了一屁股信用卡的債，光是應付每個月的應繳金額，就已經疲於奔命了，更遑論要把錢存下來，可說是難上加難！

窮人與富人最大差別在於「金錢觀念截然不同！」

確實，賺得愈多，慾望跟著增加，花費自然也變得更多，往往不知不覺中陷入了賺愈多、花愈多的惡性循環。在《富爸爸，窮爸爸》一書中，作者羅博特‧T‧清崎（Robert Toru Kiyosaki），點出富人之所以愈來愈富，窮人之所以愈來愈窮，這其中的差別在於，他們對於金錢的觀念截然不同。

首先，當遇到錢的問題時，窮爸爸習慣於順其自然，平時喜歡說「我可付不起」這樣的話，而富爸爸則是禁止用這類話，他會說：「我怎樣才能付得起呢？」遇到問題時，總會盡量想辦法去解決；長期下來，富爸爸的理財能力更強了，而窮爸爸的理財能力則是愈來愈弱。

其次，以作者的角度觀察：人們是在以他們的思想塑造他們的生活道路。窮爸爸總是說：「我從來不曾富有過」，於是這句話就變成了事實；而富有的爸爸則總是把自己說成是一個富人，他會這樣鼓勵自己：「窮人與破產者之間的區別是破產是暫時的，而貧窮是永久的。」

最後，也是最重要的一點，富人之所以愈來愈富，窮人之所以愈來愈窮，中產階級之所以總是在債務泥淖中掙扎，最主要的原因之一在於，他們對於金錢的觀念不是來自學校，而是來自家庭，「我們絕大多數的人都是從父母那裡了解到錢是怎麼回事的！」舉例來說，一對貧困的父母在培養孩子的理財觀念時，只會說：「在學校裡要好好學習。」結果，他們的孩子可能會以優異的成績畢業，但同時也「繼承」了貧窮父母的理財方式和思維觀念。