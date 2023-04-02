根據《財訊》報導，正新輪胎董事長陳榮華日前現身2023台北國際自行車展，這是他2020年上任董座之後，第1次對媒體侃侃而談。去年10月巨大舉辦50周年慶，陳榮華面對記者提問直接快閃，而這次公開露面，感覺得出心情還不錯，果然就帶來好消息。

今年成立56年的正新為台灣最大的輪胎製造商，全球排名第10。1989年首度跨出台灣於中國廈門設廠，目前在全球總共設有11座製造工廠，包含台灣、中國、印度、泰國、越南及印尼等，銷售地區遍及全球5大洲及紐澳約180個國家，分別以正新CHENG SHIN、瑪吉斯MAXXIS以及倍力加PRESA 等品牌針對不同市場行銷。

油價匯率連動 營運受衝擊

《財訊》報導指出，由於正新主要銷售戰場為亞太地區，占比7成，尤其中國占比約5成，2013年前隨著中國車市和人口紅利增長，業績站上顛峰，營收高達1331億元，稅後淨利高達185億元。

正新的獲利和油價、匯率高度連動輪胎的原料組成占比包括天然橡膠25%、合成橡膠21%、化學藥品17%、碳煙14%、尼龍簾布13%、鋼絲10%，其中合成橡膠、碳煙、尼龍簾布都是石油的2~3次加工品。而合成橡膠上漲也會帶動天然橡膠的上漲，因為兩者可以互相替代，所以油價牽動輪胎廠超過7成原料的波動。

此外，《財訊》也發現，正新的外銷收入約5成是人民幣、3成美元，通常人民幣及美元升值，正新的毛利也會上升。如2016年人民幣兌換台幣從5.2元貶到接近4.3元，貶值超過15%，對收入的影響就非常驚人。

2014年，正新創辦人羅結交棒次子羅才仁，接班後面臨一連串的逆風，中國輪胎廠削價競爭、原料成本大增、匯損等因素接連影響，業績逐年衰退。尤其2017年遇到重大轉折，當年石油波段漲幅逾6成，正新措手不及，毛利率從30%下降到22%，稅後淨利嚴重下滑，從133億元到55.4億元；緊接著美國通過對中國輪胎課徵反傾銷稅、2018年美中貿易戰，大環境不佳，加快加重東南亞投資力道，分散市場，增加資本支出；後來又遇疫情至今，營運面臨重大挑戰。

調整團隊 雙管齊下找活路

《財訊》報導指出，2020年初全球爆發疫情，汽車市場急凍，正新當年第1季大虧19.89億元，成為壓垮羅才仁的最後1根稻草。羅結長子羅明和與2位姊姊羅銘鈴、羅銘釔聯手，拱出原本已經退休的羅結2女婿陳榮華接任董事長，大女婿陳秀雄則出任副董事長。