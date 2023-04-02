根據《財訊》報導，2023年台北國際自行車展3月22日開展，自行車的高庫存問題，備受關注。廠商當天在記者會分享市況後，隔天許多媒體的標題是「自行車庫存超乎預期」、「今年旺季恐泡湯」，台廠龍頭巨大執行長劉湧昌私下對本刊記者透露：「解讀得有點太悲觀，實際情況會比2019年好。」

事情的經過是這樣，巨大和美利達等自行車業者，受惠於疫情，歐洲的自行車需求大增、賣到缺貨，廠商拚命下單，庫存不斷增加。隨著疫情改善、俄烏戰爭又使景氣急凍，廠商的庫存來到歷史新高，開始回頭向組車廠說出貨暫緩。因此去年12月，巨大發函給下游零件供應商，希望能共體時艱，要求延長付款票期45天，引發市場恐慌。

《財訊》報導指出，庫存問題發酵至今3個月，可以從大環境面、財務面、產品面3大面向來解讀巨大。首先，劉湧昌在記者會上表示，庫存可能需1、2個旺季才能消化，也就是說必須等過了今年第2、3季後，約在9月之後才會明顯下降。這比原先預估的6月後好轉，多出1季。

1位巨大供應鏈的化學配方廠、專門出貨高端碳纖維廠的總經理指出，大環境使高庫存的現象普遍籠罩在電子、消費品產業等，自行車只須調整兩個旺季，反觀健身器材庫存的調整高達3年，相較起來已好很多。劉湧昌也直言，巨大的調整能力已算業界前段班，許多同業不乏要調整至明年。

《財訊》也發現，再以財務面來說，在展延貨款之前，巨大其實早嗅到市場的大變化，於去年做了兩次籌資，包括6月完成40億元的可轉換公司債，11月現金增資27.5億元，共67.5億元。備好銀彈，準備過冬。目前的現金餘額有120億元，屬於歷史高水位。

進入調整期的現在，雖去年12月營收月減幅高達26%，但近3個月月營收沒有繼續再下滑，且1~2月的累月營收仍為歷史第3高，僅次於2021年與2022年，不算太差。

而巨大原定的海外投資計畫也先放緩，包括原擬以2000萬美元投資美國專業室內自行車品牌「Stages Cycling」，預計取得32.5%普通股股權，目前尚未執行。

另外，《財訊》報導指出，「越南平陽投資案」原本是要打造新廠，總投資額達4800萬美元，最高年產能上看100萬台，目前只運用既有的廠房小規模生產。