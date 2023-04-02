隨著電價調漲勢在必行，缺電議題再次推升再生能源發電以及電網智慧化商機，包括重電三雄的中興電、士電、華城，及亞力、東元、華新都是可關注重點。

向來是低電價代表之一的台灣，過去多半以電價凍漲或小漲，來因應輸入性通膨所帶來的龐大壓力，不過，全球近來持續面臨發電成本上漲問題，台灣也難逃衝擊；因此，為了避免虧損持續擴大，經濟部電價審議會日前通過電價調整方案，決議自四月一日起調漲電價，平均每度電價由二．八○六四元，調整為每度三．一一五四元，平均漲幅達十一％。

觀察台灣近幾年來的用電量，在經濟快速成長的帶動下，持續向上攀升，屢屢刷新高，經濟部統計數據顯示，台灣的用電量到二○二七年前，每年都還會成長二．五％，因此，隨著需求高速成長，供給部分當然也不落人後，確實，除了電力用量問題已成為當前各界關注的重點外，再生能源究竟能達到多少效益，也具影響性關鍵。

兩大族群接受惠政策加持

根據能源局公布的最新能源統計月報來看，去年全年再生能源總發電量達二三八．四三億度，占整體發電量八．三％，以極小差距超越核能發電的八．二％，是首次再生能源的全年度發電量超越核能。進一步與二一年再生能源發電量僅一七四．五六億度相比，成長幅度達到三六％，經濟部也表示，將持續增綠電裝置容量，預計二○二五年可達二九ＧＷ。

在再生能源當中，又以太陽能與風力發電為兩大成長最顯著的領域。其中，太陽能部分，政府除了明訂二五年全台太陽光電建置量要達二○ＧＷ（十億瓦）的目標，持續釋出加碼補助與相關扶持政策。至於離岸風電，去年新增一四五座風力機組，單一年度新增超過一ＧＷ的設置量，累積設置則已達一八八座離岸風機。

可以看出，在政策的加持之下，太陽能、離岸風電發展正加速，包括：太陽能的元晶、中美晶、聯合再生、茂迪、安集、鈺德，以及離岸風電的世紀鋼、世紀風電、上緯投控、永冠ＫＹ、台船、中鋼構等後續動能都可持續關注。（全文未完）

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