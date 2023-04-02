外媒報導，美國前總統川普（Donald Trump）遭起訴，成為美國史上首位被控刑事罪的前總統，傳出下周恐被逮捕。美媒專欄作家指出，川普起訴雖不是什麼大問題，但時間點撞上債務上限危機，可能會給美國股市和經濟帶來麻煩。

川普因涉嫌在2016年大選前，支付情色片女星「風暴丹妮絲」（Stormy Daniels）約13萬美元（近400萬台幣）封口費，周四（30 日）遭紐約曼哈頓大陪審團起訴。川普在聲明中痛批民主黨起訴「一個完全無辜的人」，更稱是美國史上最大政治迫害，干涉美國總統選舉。

《巴隆周刊》（Barron's）專欄作家Ben Levisohn撰文表示，對股市來說，川普被起訴似乎不是什麼大問題，然而卻出現在令人擔憂的時刻，也就是債務上限問題仍未解決。

美國債務上限目前還不是很嚴重，不過卻可能造成股市動盪。截至1月中旬，聯邦政府負債達到31.4 兆美元法定上限，美國財政部將採取「特殊措施」來防止債務違約，但最多只能撐到6月，如果不提高債務上限，美政府8月就會耗盡現金。

美財政部長葉倫強調，若國會不提高聯邦政府債務上限，導致美國出現債務違約，將帶來毀滅性的經濟和金融災難。

隨著時間逼近，市場動盪就會越來越大，以歷史經驗來看，2011 年債務上限僵局期間，標普500指數大跌約17%。

美國眾議院議長麥卡錫 （Kevin Owen McCarthy）致函總統拜登，要求就提高美國債務上限問題展開談判，提及眾議院共和黨成員希望附加開支削減和監管改革。

在共和黨籍前總統川普遭起訴後，他同黨盟友麥卡錫表示，檢察官試圖干預總統選舉中，對美國造成「無可彌補的傷害」。

Ben Levisohn認為，即使債務上限提高，川普起訴案有可能成為美國有史以來風險最高的選舉之一。川普尋求共和黨提名角逐 2024年總統大位，但川普被起訴後，也為選情添變數，畢竟選舉年對股市來說，充滿不確定性。