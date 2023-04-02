美國總統拜登擬全面封殺TikTok，上周執行長周受資在國會聽證會接受長達5個小時的嚴格拷問。近日有消息傳出，周受資前往聽證會前，接受三位重量級人物長達1個多月的訓練，這三人分別是前總統歐巴馬（Barack Obama）競選顧問，以及迪士尼前公關主管。

華爾街日報報導，TikTok為聽證會做足事前準備，聘請美國政商界三位重量級人物為周受資出謀劃策，其中包括曾參與歐巴馬競選總統的普勞夫（David Plouffe）、梅西納（Jim Messina），以及迪士尼前公關主管穆夏（Zenia Mucha）。

三人都擁有豐富的政商經歷，普勞夫在2008年擔任歐巴馬競選總幹事，之後擔任總統高級顧問，離開政界後進入Uber，擔任政策和戰略高級副總裁；梅西納曾任歐巴馬政府副幕僚長，並協助歐巴馬2012年角逐連任，曾領導民主黨最大募款組織Priorities USA Action。

而穆夏在迪士尼任職期間，負責地緣政治事務及粉絲關係等業務，擴大大陸市場是她最優先工作，備受執行長艾格（Robert Iger），也會為共和黨人提供建議。艾格2021年卸任後，穆夏也離開迪士尼，近日成立了一家諮詢公司。

知情人士透露，聽證會以前，三人為周受資提供長達一個多月的指導，告訴他如何應對。

TikTok發言人表示，公司處理像聽證會這樣重要事情時，會採納多元意見，這也是為什麼公司要引進更多人的原因。