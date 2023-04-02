總統蔡英文近期展開「民主夥伴共榮之旅」，先是過境美國紐約，接著訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，回程會過境洛杉磯。針對蔡在美行程，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，「這非官方訪問，是私人行程。」

對此，Youtube頻道《庶民錦鯉》也在上月30日發起網路投票，截至1日晚間11點，已有2588人參與該投票，針對「美國官員柯比說，蔡英文過境美國是【私人性質】。那你認為蔡英文在美國的費用是否應該由中華民國政府承擔？」一題，有94%的參與者表示，「應該由蔡英文個人承擔其在美國活動的費用」、認為「應該由中華民國政府（全體國民）承擔蔡英文在美國活動的費用」只有6%。

網友投票後，也紛紛留言表示「既然美國如此表態應該是私人行程要自己付」、「公器私用，丟人現眼」、「應該自付啊！是私人行程，爲何要臺灣老百姓買單？」、「沒能力、有騙力」、「亂花公帑」、「如果是私人那就不能國庫支出」。

另也有人指出，「去採購菸的，算私人行程，那還有搞頭。怪自己吧，誰讓你選她的」、「這次有香煙團購嗎？」、「不要戰爭，要和平。蔡總統去美國毫無意義。只能讓兩岸局勢更緊張」、「投爽的，2024投換黨做才可撥亂反正」。