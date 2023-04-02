日前從《美麗島電子報》對「希望誰擔任下一屆總統？」的3月最新民調顯示，若是藍綠對決，副總統賴清德為43.4%，新北市長侯友宜為41.3%，藍綠可說實力相當。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉1日就表示「我認為到今天為止，國民黨還是派侯友宜最強」，引發討論。

根據《美麗島電子報》最新的3月國政民調中可以看到，若民眾黨主席柯文哲參選，三腳督的情況下，賴清德將以38.4％的支持度領先，侯友宜與柯則分別獲得26.2％及20.3％的支持度，其中賴與前一周的41.4％相比，下降了3個百分點；而若情況為藍綠對決，賴清德則以43.4％的支持度，小贏侯友宜的41.3％，且與前一周的數據相比較，賴支持度下滑了4.7個百分點，侯支持度則上升了3個百分點，雙方差距正在拉近中。

而1日就有網友在網路節目《董事長開講》中疑惑「若是在2024三腳督的情況下，國民黨派誰會最強？」對此，吳子嘉就強調，「我認為到今天為止，國民黨還是派侯友宜最強」，而節目中在一旁的資深媒體人黃暐瀚也認同吳子嘉的說法，「我的看法也一樣，就是侯友宜」。