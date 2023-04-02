日本成人領域蓬勃發展，要說哪位女優長得最正，老司機各自有順序排名，最近這個話題在PTT引起討論，就有人在八卦版點名有著「最神祕女優」封號的河北彩花，還以「長那麼正幹嘛拍片？」、「美到不知道為什麼下海」等來形容她的美貌，獲得許多鄉民們認同。

河北彩花過去有「最神祕女優」的封號，自2018年入行後，只拍6部作品就憑藉亮眼外貌和E罩杯身材，登上銷售排行榜，卻在短短5個月後，因被家人發現，消失了整整三年，不過2021年復出後，河北彩花誠意滿滿，創立Twitter帳戶曬出超多福利照，再度引起許多話題。

而PTT八卦版也有關於她的討論，最近有人發文寫下：「河北彩花是真的正，有氣質的正，是哪種讓你打從心裡欣賞的正」，隨即引起鄉民們附和：「使命感，要讓大家幸福」、「臉蛋大勝一堆線上藝人」、「真的天使」、「為了世界和平」。不過也有鄉民認為她的演技太過尷尬，並點名明里紬、山岸逢花、楪可憐、葵伊吹、桃乃木香奈等女優也很正，並沒像原PO說的那麼誇張。

實際點開河北彩花的Twitter來看，今年23歲的她，除了常曬出泳裝、洋裝照之外，也會不時宣傳性感寫真集、拍影片分享生活，先前便曬出一支影片說：「託你們的福，今天的工作我努力了！！！今天是漫長的一天，我會早點休息」，還露出甜美笑容，電暈一票粉絲。