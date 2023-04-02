由波蘭與亞美尼亞兩國專家學者組成的考古團隊，2013年開始在亞美尼亞開挖一處古人遺跡。最近這處考古地點有了最新發現，亞美尼亞考古學家發現一座堪稱「黃金陵墓」的古墓穴，內有大量珠寶，包括黃金垂飾、琥珀與瑪瑙，學者研判這處古墓屬於西元前1300年至西元前1200年青銅器時代晚期。

據總部設於美國紐約的藝品市場網站業者「藝網」（Artnet）週五（31日）報導，考古學家在這處墓穴還發現一對男女的遺骸，兩人顯然是一同入土安葬。

華沙大學考古學教授賈庫畢雅克（Krzysztof Jakubiak）表示，這對遺骸的死因尚未找出答案，不過目前掌握線索顯示兩人是同時死亡，考古團隊在這座墓穴並未發現任何前人重啟的跡象。兩具遺骸躺以石頭圍成的地下墓室，呈現相擁之姿，推測兩人死亡時的年齡都是三十多歲，其中一人配戴數只銅鐲，另一人配戴一枚錫質戒指。

考古學家日前在亞美尼亞西部一處谷地發現一座有黃金珠寶陪葬的古墓。

這座古墓位於亞美尼亞西部靠近土耳其、伊朗邊境亞拉臘（Ararat）谷地的梅察末爾（Metsamor）附近，內有大量珠寶與手工藝品，包括多枚黃金項鍊的垂飾、逾百枚瑪瑙與紅玉髓珠飾，還有一張木造陪葬床、一只彩陶瓶、十多件陶製器皿。據研究人員說法，垂飾與珠飾原本屬於3條項鍊，彩陶瓶應該是從敘利亞－美索不達米亞邊境輸入。

據《希臘考古學》（Greek Archaeology）期刊報導，這項研究計畫由波蘭華沙大學地中海考古學中心、亞美尼亞歷史環境與文化博物館保護區保護服務局進行，雙方自2013年起合作，這項計畫出土的文物去年秋天開始在亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）附近的亞美尼亞歷史博物館展覽。

Mysterious Bronze Age ‘Golden Tomb’ Unearthed In Armenia | World History Stories https://t.co/BvAuIpzb4E — History Adventures, World of Characters (@HistoryAdvs) March 3, 2023

當地的古聚落遺跡早在1965年即已開始挖掘，至今發現大約100座墳墓，但最近出土的這座滿是黃金珠寶的墓穴是少數未曾遭遇偷盜劫掠的古墓，原因可能出蓋住墓穴的石頭上方堆積大量千百年來風化的土堆。

古代的亞美尼亞人似乎並非文盲，但也沒有留下任何文字記錄，考古學家對梅察末爾（Metsamor）古時候的社會所知甚少，僅知這處遺跡的全盛時期介於西元前2000年至西元前4世紀，四周有圍牆，內有多座廟宇圍繞一處中央堡壘。

賈庫畢雅克說，這裡曾是規模很大的聚落，巨石築成的防禦工事圍繞著山丘上的堡壘，石牆至今依然存在，其規模與重要程度在當地首屈一指。