特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）還沒訪中，他的母親梅耶·馬斯克（Maye Musk）近日到訪中國大陸，已在廣州、廈門、成都和蘇州等多地遊玩，並於社交媒體上分享了她的旅遊經歷。據報導，梅耶是為了宣傳自己的新書而訪問中國大陸的，每到一個城市，她都會舉行新書簽售會並發表演講。近日，她到達武漢，參觀了宋慶齡故居和江漢關博物館等景點，並感嘆中國悠久的歷史令人著迷。

Crowd going wild for @mayemusk during her China Tour. pic.twitter.com/2Uxka0sNeg — Jay in Shanghai 电动 Jay (@JayinShanghai) March 27, 2023

據傳，馬斯克也計劃於本月訪問中國，與國務院總理李強會面，或推進特斯拉全自動輔助駕駛系統FSD的落地。然而，目前馬斯克仍未到訪中國。

據《南華早報》（SCMP）近期報導，雖然馬斯克本人尚未抵達中國，但梅耶·馬斯克的中國之旅已經引起不少關注。她於2020年出版的自傳《人生由我》也受到不少大陸民眾關注，這本書講述了梅耶人生故事，並使得她在中國大陸走紅。為了宣傳這本自傳，梅耶在中國多個社交媒體平台上開設了帳戶，並吸引了大批粉絲的關注。

特斯拉是全球最大的電動車製造商之一，該公司在中國市場上表現良好，並於2020年開始在上海生產Model 3。據報導，馬斯克此次訪問中國的主要目的是為了推進特斯拉在中國市場的發展，包括進一步擴大產能和推出新產品。此外，他還計劃與中國政府官員討論特斯拉的全自動輔助駕駛系統FSD在中國的落地問題。

目前，馬斯克尚未公開確認他訪問中國的具體日期和行程安排，但消息指出，他計劃在4月份訪問中國。