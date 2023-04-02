26歲網紅素海霖(藝名：絵麗奈)素以性感、甜美的形象示人，近來她轉往日本暗黑界發展，成為片商FALENO首位非日籍的女優，上月31日素海霖的首部作品上線，與「AV天王」清水健等3位男優激戰，讓她迅速登上銷售榜冠軍，卻被部分民眾質疑身材過胖、上圍縮水等，對此，素海霖1日做出回應了。

在這支作品中，素海霖全程以粵語拍攝，總共四場激戰片段，吸引許多香港人收看，1日，她特意在Youtube開了直播謝謝大家的支持，也回應關於身材的負評：「體質易胖，再怎麼瘦都比不過別人，而且瘦下來美歸美，但一定會被說『沒胸』」，我不可能迎合所有人，不如單純做我自己」，她也提到其實每天都在跳繩，但目的並非減肥而是基於身體健康，強調：「我喜歡現在的自己。」

對於網友是否整型的提問？素海霖大方做出回應：「暫時沒有打算，但日本公司要求的話，我會考慮看看」，此外，素海霖也分析跟男友和男優激戰的差別：「男友比較了解另一半的需要，男優的話技術較好、卻沒有感情基礎，拍攝期間不一定舒服」，並坦言自己下海拍片，「當然擔心找不到另一半」，不過她表示為了成功就得做出犧牲，重申：「我想成為有影響力的女生、突破自我。」