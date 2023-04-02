GG的長度攸關男性的自尊，不少人也擔憂自己或愛兒的是否真的小於平均值、過於短小。對此泌尿科醫師就列出4個階段，兒童的生殖器若小於一定數字，建議找醫師評估。

恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻在臉書粉專PO文表示，青春期之前，陰莖的發育很緩慢且不明顯，陰莖發育主要是到青春期，受男性賀爾蒙影響，才會像吹氣球一樣開始長大，但若真的小的很誇張，可能就要找醫師評估。

高銘鴻表示，「小的誇張定義為低於同年齡正常平均值2.5個標準差以下」，測量方式為未勃起狀態下，將陰莖拉直，從恥骨下緣量到龜頭尿道口的長度，新生兒小於1.9公分、1歲小於2.2公分、3歲不到2.4公分與5歲只有2.7公分，就必須要注意了。

至於台灣成年男性生殖器平均為多少呢？泌尿科醫師顧芳瑜曾在《醫師好辣》上表示，台灣男人平均多在10.5公分上下，孩童則是不要小於4公分都算正常。