近年營造業頻頻提及受到缺工影響，甚至提到日薪3000、5000元仍找不到合適的勞工，內政部因而在跨國勞動力政策諮詢小組內提案盼引進營造公司自聘移工，首波開放8000名獲准，但有學者擔心，放寬後恐怕影響國人從事營造業的薪資，建議應定期評估。

據統計，截至去年年底，本國人從事營造業勞工人數達91萬3000人，而隨著勞動部多次放寬營造業移工門檻，營建業移工人數已達1萬5681人。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，營造業頻頻喊出「再高的薪水都找不到勞工」，那開放移工後就應跟本國人同工同酬，以相同的薪資聘僱移工，而不是用基本工資僱用，才相信真的是因為缺工，而不是缺廉價勞動力，一旦廉價勞動力進入台灣勢必會影響我國薪資，使低薪問題更難解決，進而使少子女化問題更嚴重。

台灣大學國家發展研究所兼任副教授辛炳隆說，原本營造業開放可自聘移工，但考量原住民就業等因此設下限制，但近期研究指出，年輕的原住民也不願意從事營造業，因此重新開放移工後應不致影響原住民就業，但為了避免雇主用移工壓低本國人薪資，建議就業安定費應適度提高，且應定期評估，觀察是否影響國人營造業薪資。