路透社報導，根據金與正的說法，這項網路連署是澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室發動的政治陰謀，但她並未提出證據佐證上述指控。

繼俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週宣布計劃在白俄羅斯部署戰術核武後，烏國總統辦公室網站3月30日出現一份線上請願書，呼籲基輔在烏國領土部署核武，或自行發展核武，以進行武裝。

據規定，一旦連署人數達到2萬5000人，澤倫斯基就必須公開回應。不過截至1日下午，該項連署僅吸引611人參加，澤倫斯基辦公室也未就此置評。

在同樣遭到西方孤立的情況下，平壤正與莫斯科正建立更緊密的關係，平壤也在去年俄羅斯全面入侵烏國後表態支持莫斯科。

白宮3月30日表示，美國已掌握新情資，稱俄國正另闢蹊徑，積極尋求以糧食援助作為交換，從北韓那裡獲得武器，平壤則否認向莫斯科提供武器。（譯者：施施）1120402