總統蔡英文近日出訪友邦瓜地馬拉及貝里斯，途中過境美國，她在當地時間30日於紐約有行程，駐美代表蕭美琴也在臉書貼出跟蔡在車上的自拍照。針對兩人會面，國民黨立委李貴敏表示，蔡英文的盤算應該是副總統賴清德沒有外交等經驗，蕭美琴則是自己的人馬，若蕭可以把這部分接下來，蔡就不會是跛腳總統，依舊能在民進黨、 英系佔一席之地。

李貴敏3月31日在中天新聞《頭條開講》表示，蔡英文和蕭美琴本來就有私交，而這次出訪和畢業旅行，完全是兩回事 。

李貴敏指出，民進黨雖然對內競爭，但對外非常團結，美方對賴清德有非常大的疑慮，因為台獨方面，他沒有辦法按照美國的步調出牌，所以萬一有什麼狀況，他就需要一個緩衝的人，而蕭美琴剛好可以擔任這樣的職務，因此若蕭擔任副總統，透過她的關係，就能夠把美方疑慮降到最低。

不過李貴敏認為 ，蔡英文的盤算應該和上述不同，蔡會覺得賴清德沒有外交以及處理國際事務經驗，而蕭美琴是蔡的人馬，如果可以把這部分接下來，蔡就不會是跛腳總統。

李貴敏點出，因為台灣是以出口為導向 ， 和全球的關係對國內經濟、外交等影響都很大，所以若蔡英文還是可以掌控外交部分、尤其是對美方，基本上她就能在民進黨、 英系依舊佔一席之地。李貴敏強調，蔡英文這次出訪跟8月份將進行的畢業旅行，完全是不同目的。