2024年總統大選，民進黨已由副總統賴清德定於一尊，民眾黨主席柯文哲也積極跑行程，國民黨目前則以新北市長侯友宜聲勢最高。媒體人吳子嘉預測認為，未來如果變成藍綠兩個陣營在打，輸贏在2到3個百分點之內，相當接近。

吳子嘉1日在《董事長開講》網路直播節目中預測表示，柯文哲若要贏2024總統大選，組織盤必須很強，跟侯友宜的情況一模一樣；吳提到柯的力量在年輕票、中間選民、知識分子，但光靠這些票不夠，需要白色票加上藍票，才有機會贏。

吳子嘉指出，現在總統大選的民調表態率85%，未來如果變成藍綠兩個陣營在打，輸贏會在2到3個百分點之內。

吳子嘉強調，並不是說柯文哲不會當選，而是柯沒有組織、是空的，因此他建議柯兩個方案，讓國民黨進來或是利用網路來動員；另外，吳認為，如果國民黨提名侯友宜，侯要贏也得把柯的票拉過來，也就是說，三黨候選人現在只有一招，都要靠網路動員。