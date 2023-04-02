【愛傳媒簡秀枝專欄】俄羅斯小提琴家芭耶娃 （𝐀𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐁𝐚𝐞𝐯𝐚，1985-）一身艶紅，把孟德爾頌(Felix Mendelssohn，1809-1847)協奏曲，拉得如痴如醉，和滿頭地中海禿的桂冠指揮殷巴爾 (Eliahu Inbal，1936-），相映成趣，成為台北中山堂一夜美談。

芭耶娃穿的是帶有螢光亮光的艶紅禮服，肩頭夾的是義大利瓜內里（Giuseppe Guarneri Grau，1698-1744）1738年製作的名琴「前克羅爾」(ex-William Kroll)，圓潤飽滿，咬音非常清楚，有如黃鶯出谷，尤其她採用彈性速度（Rubato），加上成熟老練 TSO的桂冠指揮殷巴爾，刻意把樂團的音量壓低，讓細緻絕美的琴韻，繞樑馳騁，克服掉中山堂的音效缺失，留給全場聽眾，高品質享受。

該琴透過倫敦比爾琴行（J & A Beare）的熱心協助，由匿名贊助者慷慨出借，讓台灣聽眾有機會聆賞到天籟級琴音，尤其當紅才女配陳在名琴，美不勝收。

孟德爾頌《e小調小提琴協奏曲》是該作曲家

第64號作品，也是最後一部重要的協奏曲，最為流行，也是最常被演奏的小提琴協奏曲之一。

該曲影響了很多作曲家，大家把該協奏曲的形式，用在各自作品中。比如說，柴可夫斯基在他的小提琴協奏曲，同樣把華彩樂章，放在再現部的前面，而西貝流士的小提琴協奏曲，則把華彩樂章作為發展部的擴展。在該曲之後，很少有作曲家不再寫出華彩樂章，像莫扎特，或貝多芬時代，任由獨奏家發揮，不間斷的演奏方法，同樣影響了許多作曲家，比如李斯特的第2鋼琴協奏曲。

孟德爾頌《e小調小提琴協奏曲》一出演，就獲得成功，評論家給予好評。被認為是19世紀末演出曲目中最重要的小提琴協奏曲之一。

1906年，約瑟夫·姚阿幸（Joseph Joachim，1831-1907）在他75歲生日宴上說：「德國人有4支小提琴協奏曲。最偉大的，最不容置疑的是貝多芬，布拉姆斯的，最為嚴肅。而感情最豐富，最有魅力的是布魯赫，但最能觸動人心的，則是孟德爾頌的作品。」那段談話，彷彿為該曲在名家之間，正式定了調。

孟德爾頌《e小調小提琴協奏曲》的旋律，本來就悠揚動人，尤其在均衡的樂曲結構中，充滿著浪漫情懷，而芭耶娃的咬音精準，細緻靈敏，充滿情感，讓幸福洋溢、光輝燦爛，浪漫氛圍，溢滿廳堂。

今年38歲的芭耶娃，第一次來台北，她選擇艶紅色長禮服，展現青春魅力，寬鬆的上半身，讓拉弓夾琴不受拘束，同時，後背兩處裸露，把日正當中的女神魅力，呈現出若隱若現的效果。尤其站在87歲的殷巴爾身旁，兩人年紀相差49歲，足足兩個世代，強烈對比，但頗有祖孫情，也是一種溫馨。

烏俄戰爭在台灣，有些敏感，芭耶娃也毫不掩飾她心中的反戰情緒，她對眾多生命被摧毀而感到悲哀。芭耶娃曾說：「從戰火初起，就無法忍受，沒有人相信它何時結束，是場絕對的災難。」

音樂雖然能跨越邊界，芭耶娃希望透過音樂傳達出慰藉與希望，她曾在最近某場的演出的安可曲中，讚揚愛爾蘭接收成千上萬的烏克蘭難民，藉以表達對烏克蘭的支持。芭耶娃甚至強調，最黑暗的時刻，是在日出之前，大家記住，黑暗之後，必見光明，她始終心存善念，相信惡的盡頭，必見善良。

芭耶娃果然智商與敏感度高人一等，昨晚她特別在豔紅禮服的胸前，別上黃藍色飾品，一眼就看出是烏克蘭的國家標準顏色，表面上增加她造型美觀，其實是要告訴包括台灣聽眾在內的世人，她是反戰的，是烏克蘭忠誠支持者，透過主動的自我消毒，想要化解大家對俄羅斯音樂家的可能抵制行為。

芭耶娃的慧詰靈巧，不只在衣著裝扮上，她被重視的，還是演奏技巧下，流洩出的上等音色，難怪有人形容芭耶娃的琴音的清澈透明程度，彷彿是把音符刻意打磨過，成為光澤閃耀的珍珠或寶石，因此可以呈現出白居易《琵琶行》中的境界：大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私語，嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤，這樣的晶瑩剔透，直接傳遞給聽眾，讓大家享受著第一手的純真與感動。

沒有擠眉弄眼、濫情造做，芭耶娃專注投入的神情，有如經典維納斯，美得出神，靠著精湛技巧，弓起弓落，速度飛快，細膩超凡、溫暖又甜美，撫慰著全場聽眾飢渴疲憊的心，令人動容。而紅衣少女vs. 禿頭指揮殷巴爾，年齡相差半個世紀，足見音樂可跨越世代與族群，可喜可賀。

芭耶娃出自俄羅斯音樂家庭，5歲在名師丹妮洛娃（Olga Danilova）指導下開始學習小提琴，之後，前往莫斯科，進入中央音樂學院和國立柴可夫斯基音樂學院學習，師從葛拉許（Eduard Grace）。除了正規學校教育外，芭耶娃也曾跨域受教於大提琴家羅斯特·羅波維契（Mstislav Rostropovich ，1927-2007）、日籍指揮小澤征爾（Ozawa Seiji， 1935-）、以色列提琴家明茲（Shlomo Mintz，1957-）以及俄羅斯提琴家加里茨基（Boris Garlitsky，1952-）等等，吸收百家之所長，內化為她個人所有。

天才出年少，對芭耶娃來說，正是如此，她在16歲那年，就拿下第12屆維尼奧夫斯基國際小提琴大賽 (12th International Henryk Wieniawski Violin Competition) 首獎，一戰成名，隨後，又奪得莫斯科帕格尼尼國際比賽（Moscow International Niccolo Paganini Competition，2004）首獎，並在仙台國際小提琴比賽（Sendai International Violin competition ，2007），同時囊括金牌獎與觀眾獎，才氣與人氣齊飛，烙印了眾人對她的深刻、美好印象。從此，芭耶娃便以獨奏家身份，遊走於世界各大知名音樂廳，展開她的職業演奏生涯，一路受到矚目。

芭耶娃演出的小提琴協奏曲，是2018年出版、最近才被發現的1844年版本，與過去大家所熟悉的費迪南德・大衛 (Ferdinand David，1810-1873）版本，有些許差異。

陌生版本，對芭耶娃而言，一點也沒有違和，因為2020年，芭耶娃已經與莫斯科的Persimfans樂團，合作灌錄該版本，讓該首不朽作品，在演奏史上，躍上表演舞台，開啟了新篇章。

座落在莫斯科 的Persimfans樂團，成立於1922年，是世界上第一個無指揮的管弦樂團。芭耶娃認為，該版本的詮釋，源自於對音樂思想的自由、極大專注度、靈感和溝通的渴望，並理想地實現在室內樂演奏中，出神入化，成為聆賞上的至高享受。

至於TSO 的整體表現，可圈可點，桂冠指揮殷巴爾，對於TSO長年因為排練與演出場地的侷限，心知肚明，但他採取圓融對策，一面帶著TSO力爭權益，但他花更多心思在鼓勵團員，透過他老到經驗，提振士氣，讓演出更順遂，力保音色品質，留住口碑。

就像在中山堂演出，老舊空間，可說先天不足，只能靠後天的人為克服。殷巴爾為了凸顯芭耶娃絕美細緻音色，除了配合獨奏家的彈性速度外，更刻意壓低樂團各聲部音量，確保後段樂手的聽力所及，整個樂團控制為陪襯角色，綠葉捧紅花，更多的和諧與默契，在殷巴爾的眼神交會中，大家心領神會，也留給觀眾更多的驚喜與感動。

一曲終了，聽眾處在亢𡚒中，芭耶娃再以「小提琴之王」尤金·易沙意 (E. Ysaÿe，1858-1931）的奏鳴曲 5、第一樂章《曙光》(L’aurore) ，作為安可曲，獻給中山堂的全場觀眾。

該曲柔和婉約，又極盡炫技之能事，芭耶娃撥弦拉奏，一體成形，專注沈著，凝結了所有的感官能量，如泣如訴，絕妙不可言喻。

大家給予芭耶娃滿滿掌聲，而她也在連續幾次謝幕之後，她把近300歲的「前克羅爾」名琴，留在後台，陽春雙手，捧著笑顏，走出舞台和大家道別，預示著她將再來。

熱情的聽眾，掌聲再起，大家對眼前豔紅才女，肯定有加，鼓勵寵愛之外，更展現台灣人對遠客來訪，特有的溫暖人情味，讓掌聲與弦韻，持續繞樑迴盪！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

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