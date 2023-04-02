32歲的陳子玄，與前夫陳麒凱育有一子，2019年恢單，現在已單身4年。她坦言有段時間自我封閉，關上厚重心門，不願意跟人互動，直到去年才逐漸好轉，她發揮正能量，要自己撕掉失婚、離婚的負面標籤，樂於被愛，也追求幸福。

先前曾有酸民酸她「32歲，一次婚姻，有小孩，已無行情，剩十年多一點就沒有荷爾蒙了，做尼姑吧！」陳子玄截圖發文回嗆「沒水準」，她坦言自己之所以會反擊，正是因為自己也有自卑的一面，「那句話有到我心裡去，是不是離婚生過小孩價值比較差？可能我心裡也還有傳統的那面，我是需要不斷跟自己信心喊話，才能變成現在這樣。」

離婚無疑是人生重大轉折，陳子玄曾經有兩年漫長的黑暗期，「剛離婚一兩年的時候，我覺得我會單身到死，有點自我封閉，不願意出門，我有朋友嘴巴很毒，他說『妳會像某某藝人老死在家裡沒人發現，妳就離婚、失婚啊！』也真的都沒有人追求，我就覺得我可能會這樣。」

坦言內心有自卑的一面，陳子玄承認會被酸民的留言刺傷。（圖／侯世駿攝）

直到她看到演藝圈二婚幸福的例子，讓她逐漸轉變心態，「看到別人幸福，開始也想要幸褔，心態轉變，才開始有人接近，有時候是自己綁住自己。」陳子玄大方承認目前有觀察中的對象，透露是圈內的幕後人員，對方是主動的暖男，照三餐關心，逐漸感動她，「早上問我吃了嗎，到中午也問吃了嗎，晚餐再問吃了嗎，半夜問睡了嗎，有些人聽了會覺得很恐怖，可是我喜歡這樣的男生，因為我很被動，他很主動積極。」

她尋麻疹發作，對方就送藥膏來；天氣變冷，對方就送來牛肉湯；她出早班，對方一大早就買好她愛吃的麥當勞早餐。「很有趣，一開始他會掛在某個摩托車上面，他會拍照說三分鐘來拿，怕別人拿走。後來我跟他說我家住哪，他就放信箱裡。」

陳子玄對未來的感情發展順其自然，不過，深信命理的陳爸爸，有次嚴肅告誡她「妳要到42歲才會遇到真愛，現在不要交男朋友，都不會是真心的。」換言之還有10年時間，讓她一度震驚，倒是妹妹一派輕鬆勸她聽聽就好，陳子玄笑說：「後來有觀察中的對象都不敢跟爸媽講，因為我爸不會講太好聽的話，可能他們太擔心女兒吧。」

目前身邊有觀察對象，陳子玄對未來發展順其自然。（圖／侯世駿攝）

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