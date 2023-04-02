運動家日籍投手藤浪晉太郎在第3局退場。（美聯社）

🚨 NEW HAT ALERT 🚨 pic.twitter.com/w1fjtytSgt — Los Angeles Angels (@Angels) April 1, 2023

洛杉磯天使在開幕戰小輸給運動家，2日兩軍再戰，憤怒的天使還以顏色，竟然單局暴打11分，終場以13比1擊垮運動家，例行賽首勝開張。這場比賽是運動家投手藤浪晉太郎的大聯盟首秀，他先發2.1局狂失8分，苦吞生涯首敗。

藤浪晉太郎首局讓天使三上三下，三振掉卓奧特（Mike Trout），並以滾地球解決了大谷，第2局又是三上三下。然而第3局一切都變調了，天使藉著保送和安打上壘，第九棒捕手歐哈皮（Logan O'Hoppe）二壘打敲回第1分，沃德（Taylor Ward）安打第2分，卓奧特保送上壘，又輪到大谷翔平。

運動家開了投手丘會議，藤浪連飆99英里火球，仍是被大谷敲成1分打點安打，安森尼阮棟（Anthony Rendon）高飛犧牲打送回沃德，天使第4分。傑克藍（Jake Lamb）滿壘適時安打送回卓奧特與大谷，單局第6分了，運動家終於換了投手。

歐勒（Adam Oller）登板之後惡夢仍未結束，厄薛拉（Gio Urshela）安打再掃回兩分，歐哈皮高飛犧牲打第9分，總算兩人出局。第一棒沃德此時追擊了兩分全壘打，單局第11分！

運動家似乎提前放棄，還好靠著陽春炮打破鴨蛋，第6局卓奧特、大谷翔平連續安打又拿1分，第7局沃德安打再來1分。雖然被打得很慘，運動家仍是用投手撐完最後半局，沒有叫上野手投球。天使隊厄薛拉、沃德都是3安猛打賞，大谷雙安2打點。