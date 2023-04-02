前總統馬英九昨（1）日在湖南湘潭老家祭祖時，多次提到「中國人」，遭綠營砲轟，要他不要忘了台灣的本。對此，國民黨新北市議員葉元之諷刺，日本在歷史上也曾搶著當中華文化的正統，全世界華人中，大概只有民進黨會為了政治利益而不想要它。

葉元之昨在臉書發文指出，明朝1644年滅亡時，日本認為中原大地已被夷狄所佔領，而自己自古以來從未改朝換代，保有最純粹的儒家文化，才是真正的「中國」；1871年中日雙方就《中日修好條規》進行談判時，日方代表團就不同意清政府在條約中自稱中國，要求只能寫「大清國」。

葉元之直言，由此可見，中華文化是相當有價值的，在全世界的華人中，大概只有民進黨會為了自身政治利益，把中華文化講得如此不值，並在台灣搞去中國化。葉元之也認為，馬英九這趟祭祖之旅，除了向對岸展示中華民國存在的事實，也讓台灣人有了「不能忘了我們的根」的認知。