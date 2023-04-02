連假第2天國3北上木柵隧道內6車連撞！ 紫爆回堵中 07:462023/04/02 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連假第2天國道3號北上22.5K、木柵隧道路段今（2）早7時許發生6輛轎車追撞事故，目前隧道內時速不到20公里，呈現紫爆。（即時路況資訊） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連假第2天國道3號北上22.5K、木柵隧道路段今（2）早7時許發生6輛轎車追撞事故，警方獲報已到場處理，目前隧道內車輛時速不到20公里，呈現紫爆，請用路人注意或改道。 連假首日出「撞」況！ 國1岡山段5車追撞回堵6公里 連假首日就塞爆！ 南下3路段「塞成停車場」 中台灣要灌水了！雨帶通過 「這波有大喔」 #連假第 #2天 #木柵 #紫爆 #隧道 也許您會感興趣 推薦閱讀 清明連假首日炸雷雨！明起飆35度 下波變天時間曝 07:262023/04/01 生活 清明連假首日國道一早「紫爆」 多路段時速不到20公里 09:272023/04/01 生活 疫後新高！ 連假首日桃機大爆滿 估單日旅客量破10萬 15:052023/04/01 生活 清明連假「先雨後晴」明高溫飆35度 這天起又變天 09:142023/04/01 生活 清明國道車流增4成 7路段今恐紫爆 04:102023/04/01 生活新聞 連假首日多處塞車 中市府籲出門先上台中交通網APP 17:082023/04/01 生活 凌晨6點上國道也塞！他曬超低時速崩潰：看不到盡頭 13:072023/04/01 生活 清明連假首日國道大塞車 多處紫爆車速20公里以下 09:032023/04/01 生活 清明連假第2天還是塞！國道「7大地雷路段」出爐 19:462023/04/01 生活 清明連假高雄景點湧出遊潮 仁武警加強交通疏導 10:212023/04/01 生活 蘇花改塞爆「一路回堵到國5 」 恐堵到晚上8點才緩解 10:282023/04/01 生活 新竹動物園連假不打烊 兒童節當天12歲以下免費入園 10:102023/04/01 生活 麗寶樂園連假推12歲以下99元 春雨擋不住「老中青」全來了 12:302023/04/01 觸食旅 衰！瑞芳轎車遭大貨車追撞 車身全毀 雙向交通一度中斷 13:392023/04/01 社會 連假搶好康抽大禮！直播主樂園辦特賣會 生鮮家電一次滿足 19:092023/04/01 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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