連假第2天國道3號北上22.5K、木柵隧道路段今（2）早7時許發生6輛轎車追撞事故，警方獲報已到場處理，目前隧道內車輛時速不到20公里，呈現紫爆，請用路人注意或改道。

連假首日出「撞」況！ 國1岡山段5車追撞回堵6公里
連假首日就塞爆！ 南下3路段「塞成停車場」
中台灣要灌水了！雨帶通過 「這波有大喔」
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