連假好天氣，氣象專家吳德榮表示，今天到周三（5日）氣溫回升，今天南部飆34度，明天到周三繼續升溫，北部高溫30度，南部35度，新一波天氣系統略調慢，周四晚至周五（6、7日）鋒面雨帶影響，中部以北、東半部有雨，天氣轉涼，南部受影響小。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今（2日）各地多雲時晴，花東偶有局部短暫降雨的機率。氣溫回升，北舒適南微熱，各地早晚偏涼；北部氣溫16至26度，中部18至31度，南部19至34度，東部18至31度。

吳德榮說，明日至周三清明節（3至5日）各地多雲時晴。氣溫續回升，白天暖熱如夏，北部最高溫可達30度、南部更達35度、早晚仍偏涼。

吳德榮指出，下波天氣系統調慢，周四（6日）白天北台雲量漸增，周四晚至周五（7日）受到鋒面雨帶影響，中部以北及東半部轉有局部陣雨，天氣轉涼；南部受影響小。周六（8日）鋒面遠離，天氣好轉為晴時多雲，北舒適南微熱，早晚涼，花東多雲偶有局部短暫降雨的機率。