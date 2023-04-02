蔡英文參訪馬雅文化遺址。（崔慈悌攝）

總統蔡英文出訪中美洲，今天和瓜地馬拉總統賈麥岱參訪被譽為馬雅文明心臟的蒂卡爾國家公園，由於馬雅文化是三千多年的古文明，蔡英文也重申，希望台瓜邦誼永固，三千年也不為過。

蔡英文和賈麥岱今天參訪萊卡爾國家公園，兩人還在大美洲豹金字塔神殿前欣賞傳統表演和球賽，蔡英文與瓜國外長步卡羅攀上2號面具神殿前，俯視週邊全景，隨後與賈麥岱步行至附近的濱海大道合影留念。

媒體詢問攀上神殿的感覺如何？會不會很喘？她稱讚風景非常遼闊，非常歡迎國人能來這裡看看，認識我們友邦的文化，雖然中途有點喘，但不至於走不上去，「我的體能還不錯」，賈麥岱還跟她說加油。

蔡英文獲知此處是星際大戰拍攝景點時，笑稱要多拍幾張照片。由於馬雅文化是三千多年的古文明，媒體詢問是否藉此行希望邦誼永固？她說，當然希望邦誼永固，三千年也不為過。

蔡英文今晚為賈麥岱舉行答宴，明天將參觀由台灣捐助2200萬美元協助興建的齊瑪德南戈醫院。不過該醫院之前被爆料涉及弊案，瓜國法務部肅貪檢察署還以涉嫌侵吞設備採購款6700萬瓜幣為由，逮捕衛生部次長葉南德茲及醫院院長傅恩德斯等人，外交部則強調，涉弊的部分屬於設備採購，是瓜國以自有經費自行負責採購。