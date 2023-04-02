瓜地馬拉蒂卡爾國家公園，被譽為「馬雅文明心臟」。（崔慈悌攝）

瓜地馬拉蒂卡爾國家公園，被譽為「馬雅文明心臟」。（崔慈悌攝）

總統蔡英文今天參訪的瓜地馬拉蒂卡爾國家公園，被譽為馬雅文明的心臟，為該文明中規模最大且最重要的遺跡，建於西元前4世紀左右，位於瓜國北碇省北部的熱帶雨林中，也是當今世界上最大的考古遺跡之一，1977年電影《星際大戰四部曲》曾在此拍片。

馬雅文化為存在於西元1500年的世界古文明，當時馬雅人在今天的墨西哥、瓜地馬拉、貝里斯、宏都拉斯及薩爾瓦多等中美洲國家建立數以百計城邦，並以建築技藝、城邦發展、數學測量及天文觀測等成果最令世人驚嘆。

蔡英文參訪的蒂卡爾國家公園，是馬雅文明的全盛期，也是當時最大的城市，1979年被列為「聯合國世界文化遺產」，占地575 平方公里，約相當於140個足球場大，從1848年開啟考古工作以來，迄今已發掘3000多處建築群、200座以上的石造紀念碑、10多萬件祭祀用具及裝飾配件。

公園中發現的大型金字塔神殿建築有10座，多數建於西元8世紀，蔡英文與瓜地馬拉總統賈麥岱今天就在其中的1號大美洲豹神殿前欣賞傳統表演，該神殿被視為瓜地馬拉國家象徵，曾出現在瓜國50分舊紙鈔上，蔡英文與瓜國外長步卡羅還一同攀爬上2號面具神殿，從上往下俯視周邊全景。

歷史記載，哥倫布發現新大陸時，也來到瓜地馬拉發現這座具有豐富文化、規模龐大的馬雅帝國遺址，隨後在此經營一世紀之久，建立符合當時文明的城廓，據估計居民數約10萬至15萬人，後來所有居民神秘消失，據稱是遷移到較深山地區，自此該處遺址因人跡罕至，被雨林所覆蓋，成為一段消失的歷史。

1977年的《星際大戰四部曲：曙光乍現》中雅汶四號衛星的叛軍基地場景，位置就在該公園的4號神殿與1、2號神殿之間。