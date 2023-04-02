現年58歲的香港知名女星張曼玉，1983年以「香港小姐」選美冠軍出道後，便以精緻臉蛋與清新氣質受到大眾矚目，出道至今超過20年，演出超過30部作品，是不少人心目中永遠的女神。近年來她漸漸減少出現在螢光幕前，而近況也隨之曝光。

在2016年張曼玉曾和謝霆鋒在國外一起拍攝了節目《十二道鋒味》，當時她充當導遊，帶著謝霆鋒在國外吃吃逛逛，兩人有說有笑，網友們看到難得可以看到兩位男神女神同框遊玩，也感到十分開心。然而，張曼玉錄製了新的節目《少年可期》，被網友拍到和節目當中的範丞丞、楊迪等人在一起逛市場，張曼玉向菜市場的小販砍價的熟練模樣，令粉絲驚訝不已。

而港媒也曾拍到了張曼玉獨自逛街，直奔路邊賣鞋的便宜攤位，攤位上的鞋子是16到19港元(約台幣48至60元)不等。據店家透露，張曼玉此前也是經常來光顧自己的攤位，而且每次一來就買好幾件。此外，有傳言張曼玉並沒有住進她名下的大別墅，而是搬到了香港的貧民區小西灣，因而被港媒報導，張曼玉因投資失利而失去百億以及香港和國外的多數資產。

不過，這樣的消息並沒有得到張曼玉本人的證實，而且小西灣住的大部分為貧民，但是也有一部分是豪宅區，那就是小西灣的藍灣半島，張曼玉便住在價值約4038萬港元(約1.2億台幣)的豪宅中。如今，張曼玉雖住豪宅，但作風依舊樸實接地氣，近日在出席活動時自爆目前單身，享受現在生活，且有很多人請吃飯都會去，這讓網友們祝福她能夠繼續過著自由愜意的生活。