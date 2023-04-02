不少人習慣熬夜追劇、打電玩，腎臟科醫師洪永祥表示，一般人想到熬夜就會講會爆肝，其實熬夜對腎臟的破壞更大，包括干擾尿毒素代謝讓腎臟過勞、血糖失控、血壓升高導致腎功能惡化、增加腎結石形成、泌尿道感染及蛋白尿的風險，狀況嚴重恐需要洗腎。

洪永祥昨（1）日於個人臉書粉專指出，台灣人名列全世界第二晚睡的國家，很多人說熬夜會爆肝，但事實上對腎臟的破壞更甚於肝臟。第一項重傷害是直接破壞腎臟，因為長期熬夜可能會直接引起腎臟損傷和功能障礙，由於熬夜會跟干擾腎臟的尿毒素代謝，也會降低腎臟的血流速跟含氧量，熬夜讓腎臟沒得休息，增加腎臟處理代謝產物和廢物的負擔讓腎臟過勞而功能衰退。

洪永祥表示，第二個重傷害是讓血糖失控與增加糖尿病風險，在台灣洗腎第一名的原因是糖尿病，糖尿病患者只要一熬夜，隔天血糖就會爆表。洪永祥說，一般人長期熬夜會增加罹患糖尿病風險，正常來說在早上7至8點起床，身體會開始分泌壓力荷爾蒙皮質醇，幫助身體分解肝醣、脂肪，變成血糖來補充一天的所需的能量，所以這時血糖會升高；晚上11點至凌晨2、3點是皮質醇最低的時候，血糖會降低，讓身體進入休息的狀態，但這些激素同時也會配合「睡眠周期」來更改分泌的時間，如果睡眠不正常、飲食不規律，激素亂掉，很可能就會讓血糖一直維持在高點。

第三項重傷害是血壓升高導致腎功能惡化，洪永祥說，高血壓腎病變是台灣第二名洗腎的原因，熬夜會干擾人體的生物時鐘，進而導致人體分泌的荷爾蒙和神經傳導物質發生異常，長期熬夜會導致腎上腺素與正腎上腺素分泌過多導致血壓升高，進而影響血壓的調節，這種血壓升高可能會對腎臟造成壓力，導致腎絲球硬化，進而導致腎臟損傷和功能障礙。

洪永祥表示，第四個重傷害是增加腎結石形成與痛風發作，由於熬夜會增加尿酸產生，導致尿酸在腎臟中的沉積和結晶，最終形成腎結石。尿酸一高痛風的發作頻率也增加。此外熬夜降低了鈣吸收率，熬夜還可能會干擾腎臟的水分代謝，進而導致身體脫水尿液濃縮，也是腎結石形成的重要原因之一。

洪永祥指出，第五項重傷害是導致泌尿道感染，熬夜除導致免疫力下降外，也會影響腎臟和尿道功能，造成夜間頻尿、身體脫水、尿中蛋白質與糖分滲漏增加進而促進發生細菌感染。第六種傷害是造成蛋白尿與慢性腎臟絲球炎風險，因熬夜會造成免疫系統混亂，導致腎臟絲球處在高度發炎狀態，造成嚴重的蛋白尿與尿潛血，進而影響腎臟的功能，最終導致慢性腎絲球炎的發生。他說這類患者熬夜的隔天，小便都是泡泡，蛋白尿明顯上升。