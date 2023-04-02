Anthony Rendon was on the verge of fighting a fan pic.twitter.com/6AYPvKjn4g — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) March 31, 2023

天使明星三壘手安森尼阮棟（Anthony Rendon）因為與球迷的爭執事件遭到聯盟調查，第2戰對運動家開賽之前，阮棟對媒體說：「這是正在進行中的調查，我無法對此評論。」總管米納森（Perry Minasian）異口同音表示不會做出評論，總教練內文（Phil Nevin）顯然比較站在阮棟這邊。

內文指出球迷常常在場邊以言語騷擾球員，「很不幸這種事經常發生，很多時候我們只是沒看見，但是一直都能聽到聲音，畢竟是他們花錢進來看比賽。我不會單獨對阮棟的事件做出評論。」內文稱讚阮棟是球隊的領導者，這起意外事件也沒有改變他對阮棟的看法。

阮棟首戰退場時越過護欄，伸手抓住一位球迷的衣領，質問他為何出言侮辱，接著作勢揮擊，但沒有真的打中那位球迷。阮棟這種沒品的行為遭到網友諷刺：「阮棟打不中球也打不中人。」「他可能因為抓衣領太用力而進入60天傷兵名單。」

天使例行賽首戰輸球，隔日就以13比1打爆運動家，阮棟高飛犧牲打進帳1分打點，但是例行賽首安尚未出爐。阮棟本季年薪3857萬美元，總計7年2.45億美元合約，加盟天使以來只有在2020年縮水球季打出成績，後面兩季傷痛纏身幾無貢獻，一些球迷視他為天使戰績不佳的原因。