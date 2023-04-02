一名中年男子掛急診，直呼疲倦無力，醫師一看發現男子有輕微黃疸，抽血結果發現，肝功能指數都破表，確診為急性肝炎併黃疸，男子經檢查也無B、C肝炎，也稱自己無喝酒習慣，細問才知，男子長期為了讓自己有體力，都喝一種提神飲料，因酒精濃度高，導致肝功能受損，肝指數爆表。

聯新國際醫院副院長、急診科醫師賈蔚在《醫師好辣》節目中表示，該男子自述無家族病史，未亂服用藥物，檢查也無B型、C型肝炎，也稱自己沒有喝酒的習慣。

後來得知男子在工地工作，工作疲勞時都會飲用提神飲料，來讓自己有體力工作。賈蔚說明，很多人以為提神飲料可提神、不含酒精，事實上它是調味的「酒精性機能飲料」，喝了的確會提神，但酒精濃度通常都有8~10%，比啤酒還要高。醫師再追問男子喝藥酒的頻率，原來近20年來，男子每天喝一瓶，且近期因體力開始變差，已追加到2瓶。

賈蔚無奈地說，男子不知提神飲料內含酒精，可能因為本身工作過勞，再加上長期大量飲用提神飲料，導致肝臟最後受不了，肝指數破表。他提醒，肝臟是人體最重要的解毒器官，酒精性飲品都會增加肝臟負擔，長期會導致肝功能受損。