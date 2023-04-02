宜蘭一名女子去年3月約一名16歲少年面交手機，少年當時坐上女子的副駕駛座後，女子說「你好嫩，你是處男嗎」、「把第一次給阿姨好不好」，還直接伸手摸少年大腿內側，少年當下機警用手機偷錄影並事後提告，法官審酌影片依性騷擾罪處判女子拘役50日，可易科罰金5萬元。

判決書指出，女子去年3月2日晚上7點多與當時年僅16歲男子相約在宜蘭火車站進行手機買賣交易，男子當時坐進對方的副駕駛座，女子開口問「你好嫩，你是處男嗎」、「你把第一次給阿姨好不好」及「你不當我男朋友」，還趁機摸男子手部及大腿內側，男子當下用手機偷錄影蒐證，之後報警提告。

男子的手機錄影畫面中，女子先在車內與男子對手機交易討價還價，一邊將手伸向對方身體，還說「你幹嘛把姐姐甩手啦」，法官認定女子確實有意圖觸碰男子，女子之後還說「把第一次給阿姨」等性暗示言語，具有性騷擾意圖，且碰觸他人大腿非符合男女一般社交禮儀。

法官認為女子不當觸摸對方手部及大腿內側的舉動已造成對方驚嚇、嫌惡及受辱，考量女子否認犯行，家庭經濟狀況貧困、領有輕度身心障礙證明，依性騷擾罪處拘役50日，可易科罰金。