每個國家的習慣不同，一名網友觀察到日本人很習慣走路，每天至少花10至30分鐘步行到地鐵或公車站，反而是台灣人很少走路，他將疑問PO上網，引發網友討論，有人說走15分鐘已是極限，也有人點出台灣的人行空間較不友善，是台灣人不愛走路的原因。

原PO近日於PTT八卦版指出，常看日本節目或日劇，發現日本人花10至30分鐘走路到地鐵站或公車站，是家常便飯，反觀台灣人好像連5分鐘都無法走。

貼文曝光，網友紛紛留言，「走20分大概是極限，超過我就騎車了」、「我看過我鄰居去倒垃圾也要騎車」、「在台灣走30分，真的累又危險」、「在台灣走30分鐘幹嘛 ？騎車不用10分鐘的事」、「我15分鐘極限」、「台灣人懶惰啊！去巷口超商也要騎機車」。

也有不少人點出真正原因，「台灣行人地獄怎麼走」、「沒有良好的人行空間，走路風險高到嚇死人，誰敢走30分鐘？」、「路爛成那樣怎麼走」、「走路就要台灣人的命，兩輪天堂」、「台灣行人跟走障礙沒兩樣」、「台灣的路那麼難走」。