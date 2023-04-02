今天是清明連假第2天，氣象局長鄭明典繼昨天在臉書PO出日本海上出現一團霧霾後，今天在臉書提醒，台灣附近有微弱沙塵訊號，不是單純的霾，同時環保署警告，今天東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣。

鄭明典早上在臉書發文，「今天也無風雨也無晴……那不就是陰天囉！」指出今天台灣附近有微弱沙塵訊號，且不是單純的霾，要注意。環保署也指出，今日南部、金門地區空氣品質為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

圖為未來一周空氣品質預報，今、明兩天（2、3日）東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣。(翻攝自環保署網站)

環保署表示，今、明兩天（2、3日）環境風場為東北風偏東風，尤其今天東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積情形及天氣條件而有所變化。中部以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

周二、周三（4、5日）環境風場為東南風，中部以北空品區位於下風處，污染物易累積，清明連假期間各地有祭祖活動，須留意短時間濃度易上升。