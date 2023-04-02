資深藝人「趙哥」趙正平以脾氣火爆為人所知，心裡有什麼感受不吐不快，以激烈的談吐表達，常為節目帶來絕佳「笑果」，因此成為節目的常客。主持人派翠克於昨(1)日在搭乘高鐵時意外遇到趙哥，兩人搞笑的互動立刻引起網友熱烈的討論。

派翠克昨日在臉書上分享一段影片，表示：「搭高鐵遇到很像趙哥的人……」。只見影片中，派翠克拿著手機偷拍走道另一邊的趙正平，還對鏡頭瘋狂揮手，瞬間引起趙哥的注意，只見趙哥以為被路人偷拍，面露不悅，還狠瞪派翠克，看起來準備要開口狂罵。

在趙哥即將發火之際，派翠克馬上將口罩拉下，趙哥愣住回神過來後，然後拿下口罩笑道：「我還正想要幹譙哪個xxx。」。派翠克爆笑接話：「（是不是想說）拍屁拍？」趙正平好氣又好笑：「對，你怎麼那麼…還給我這樣搞，xxx！」。

派翠克分享影片後還配文開玩笑：「真的好像喔！連髒話都像～」。引網友爆笑表示：「應該等趙哥動手你再脫口罩嘛！ (欸！不是！」、「超巧的，就坐旁邊，笑爆！」、「這反應很真實」、「準備動作太好笑了」、「笑死，再晚一點就要爆氣了」。